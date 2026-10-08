Herbstmesse mit Josh, Haiminger Markttage und Poxrucker Sisters in Wörgl: Das ist los in Tirol

Die Tage werden kürzer, der goldene Herbst macht kurz Pause. Nichtsdestotrotz finden in Tirol am Wochenende wieder eine ganze Reihe von Veranstaltungen statt. Neben der Herbstmesse, bei der Chartstürmer „Josh.“ die Bühne rocken wird, sorgen auch die „Poxrucker Sisters“ für gute Stimmung. Wer mit Musik wenig am Hut hat, auf den warten etwa die Haiminger Markttage oder die Skibörse in Innsbruck.