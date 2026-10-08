Kochtalente von morgen: Junger Tiroler räumt beim Nachwuchsbewerb ab

Tirol mischt in der kulinarischen Zukunft ganz vorne mit und Bad Häring darf jubeln: Beim Talente-Wettbewerb „Taste of Tomorrow“ setzte sich Valentin Wagner vom Hotel Panorama Royal gegen zahlreiche Mitbewerber durch und sicherte sich Platz drei.

Beim großen Finale von „Taste of Tomorrow“ auf der Gastromesse „Alles für den Gast“ in Salzburg stellten sich acht junge Kochtalente einer hochkarätigen Jury, die gemeinsam auf zehn Michelin-Sterne kommt.

Mehr als 100 Nachwuchsköchinnen und -köche aus Österreich und Deutschland hatten sich dem Wettbewerb gestellt. Die besten acht schafften den Sprung ins Finale und zauberten aus einem vorgegebenen Warenkorb Gerichte, die ihre ganz persönliche Handschrift trugen. Auf dem Prüfstand standen dabei nicht nur Geschmack und Kreativität, sondern auch Optik, handwerkliches Können, Nachhaltigkeit und ein gutes Zeitmanagement.

Über den großen Taste-of-Tomorrow-Pokal freuten sich Carina Andress vor Theresa Postl auf Platz zwei und Valentin Wagner auf Platz drei. Mit-Organisatorin und Gastro-Kennerin Alexandra Grosche (r.) ist stolz auf den Nachwuchs. © Wildbild

Große Bühne für junge Talente

Während sich die Wienerin Carina Andress den Sieg holte, sorgte auch Tirol für einen starken Auftritt: Valentin Wagner vom Panorama Royal in Bad Häring überzeugte die Jury mit seiner Kreation „Der Taco“ und landete auf dem dritten Platz.

Dass der Wettbewerb längst mehr ist als ein klassischer Kochcontest, zeigte die Besetzung der Jury. Spitzenköche wie Philipp Stohner, Martin Klein, Simon Wagner, Harald Irka, Hannes Müller, Lukas Kienbauer, Didi Maier oder Mike Süsser bewerteten die Gerichte und gaben den Nachwuchstalenten wertvolles Feedback. „Ein Gericht kann technisch hervorragend sein und trotzdem Fragen offenlassen. Eine Idee kann mutig sein, aber im Küchenalltag dennoch nicht funktionieren. Und manchmal steckt hinter einem noch nicht perfekten Teller eine Handschrift, die es zu erkennen und weiterzuentwickeln gilt“, so Martin Klein (Küchenchef Restaurant Ikarus, im Hangar-7).

Der renommierte Hangar-7-Chefkoch Martin Klein war Teil der Jury. © Wild & Team Fotoagentur GmbH

Für viele Teilnehmer ist genau das der größte Gewinn. Denn neben den Platzierungen profitieren die jungen Köchinnen und Köche von Kontakten und dem direkten Austausch mit einigen der besten Küchenchefs des Landes.

Tiroler überzeugt mit Kreativität

Der 22-jährige Valentin Wagner arbeitet seit Mai 2026 als Commis de Cuisine im Panorama Royal in Bad Häring. Mit seinem Gericht „Der Taco“ schaffte er es aufs Podest und zeigte, dass Tirols Nachwuchsküche auch auf nationaler Ebene bestens mithalten kann.

Valentin Wagners Gericht „Der Taco“ überzeugte die Jury. © Wildbild

Die Jury lobte vor allem die unterschiedlichen Herangehensweisen der Finalisten. Obwohl alle mit denselben Hauptzutaten arbeiten mussten, entstanden acht völlig unterschiedliche Gerichte. „Die Bewerbenden mussten für ihre Einreichung mindestens vier Produkte aus einem vorgegebenen Warenkorb zu den Hauptkomponenten ihres Gerichts machen. Ochsenbackerl trafen dabei auf Rösti-Kartoffeln, Chef Greens, Pasta und Gewürze“, so Mitorganisatorin Alexandra Gorsche (Jego GmbH).