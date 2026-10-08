Alltag ohne Auto
Einen Monat ohne Pkw: 19 Alpbachtaler wagen den Härtetest für klimafreundliche Mobilität
Rainer Unger, Geschäftsführer der KlimaWerkstatt und Teilnehmerin Christine Gruß-Brunner.
© KlimaWerkstatt Alpbachtal
Wie gut funktioniert der Alltag ohne eigenes Auto? Mit der „Autowette“ testen ausgesuchte Personen, wie alltagstauglich Öffis, E-Scooter, Carsharing und Bedarfsverkehr sind. Ihre Erfahrungen sollen zeigen, wo klimafreundliche Mobilität im Alltag funktioniert und wo es noch hakt.
Kommentare