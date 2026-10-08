„Kühnes und erfindungsreiches Werk“: Kanadierin Anne Carson erhält den Nobelpreis für Literatur

Die kanadische Dichterin und Autorin Anne Carson wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das teilte die Schwedische Akademie in Stockholm am Donnerstagmittag mit. Die Akademie würdigte die 76-Jährige für ihr „kühnes und erfindungsreiches Werk“. Der Preis ist mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen dotiert.

Der Literaturnobelpreis 2026 geht an die 76-jährige kanadische Dichterin Anne Carson „für ihr kühnes und erfindungsreiches Werk, das im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur geschaffen hat“. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Der Preis ist mit 12 Millionen schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert.

Ingrid Carlberg, Ständige Sekretärin der Königlich-Schwedischen Akademie, konnte Carson kurz vor der Verlautbarung am Telefon in Island erreichen, „wo sie dem Wind lauschte“. Die Kanadierin sei „sehr überrascht“ und „hörbar bewegt“ gewesen, erklärte Carlberg, die nur wenige Minuten mit der Autorin sprechen konnte.

„Autobiography of Red“ als Meisterwerk gefeiert

Geboren wurde Carson am 21. Juni 1950 in Toronto. Sie studierte Latein und Altgriechisch und begann später Altgriechisch zu übersetzen und zu lehren. Nebenbei schrieb sie und brachte 1986 ihr erstes Buch heraus. „Eros the Bittersweet“ ist eine Mischung aus Roman, Poesie und altphilologischer Abhandlung und machte gleich deutlich, dass Carson sich nicht in die klassischen Kategorien einordnen lässt.

Mehr als ein Dutzend weiterer Bücher hat Carson veröffentlicht - alle genauso ungewöhnlich, aber mit jedem neuen Buch erschrieb sich die Kanadierin neue enthusiastische Fans. „Autobiography of Red“ wird von vielen als ihr Meisterwerk gefeiert, auf Deutsch kam das Buch zusammen mit dem Nachfolger „Red Doc“ als „Rot. Zwei Romane in Versen“ beim Verlag S. Fischer heraus.

Die PreisträgerInnen der vergangenen 10 Jahre 2026: Anne Carson (Kanada)

2025: László Krasznahorkai (Ungarn)

2024: Han Kang (Südkorea)

2023: Jon Fosse (Norwegen)

2022: Annie Ernaux (Frankreich)

2021: Abdulrazak Gurnah (Tansania)

2020: Louise Glück (USA)

2019: Peter Handke (Österreich)

2018: Olga Tokarczuk (Polen; der Preis wurde 2019 nachgeholt)

2017: Kazuo Ishiguro (Großbritannien, in Japan geboren)

2016: Bob Dylan (USA)