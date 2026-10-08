„So etwas habe ich noch nie erlebt“: Ausnahmezustand am Großen Ahornboden

Die Ahornbäume zeigen sich in ihrem goldgelben Herbstkleid, die Besucher kommen in Scharen. Der Andrang im Engtal ist derzeit so groß, dass selbst erfahrene Kenner des Ahornbodens überrascht sind.

Es wird richtig eng auf der schmalen Straße. Und zwar schon lange, bevor sich dem Auge der Große Ahornboden erschließt. Unzählige Rad-, Motorrad- und Autofahrer schlängeln sich auf der Rißtal-Landesstraße langsam vorwärts.

An der Mautstelle ist Stau. Es scheint, als hätten sich halb Bayern, einige Tiroler und ein paar Menschen anderer Nationen freigenommen, um an diesem Mittwoch eines herrlichen Herbsttages das Naturschauspiel der goldgelb gefärbten Ahornbäume zu sehen.

Plötzlich ist die Straße abgesperrt. Dahinter steht ein Mann, der die Autokolonne mit winkenden Armbewegungen auf einen Parkplatz weit vor dem großen Parkplatz am Eingang des Engtals umleitet. „Heute ist es eine Katastrophe“, schüttelt er den Kopf. Denn so etwas hat Simon Hintenegger unter der Woche noch nie erlebt. Der Wiesinger gehört zu den Grundbesitzern und ist in der Wegegemeinschaft für die Wegeerhaltung sowie die Parkplätze zuständig. „Am Wochenende sind wir auf solchen Zustrom vorbereitet. Ich musste meine Frau anrufen, dass sie mir hilft, sonst bricht das völlige Chaos aus“, erklärt der 33-Jährige.

„Was machen die ganzen anderen hier?“, fragt eine Wanderin verwundert, die des Weges entlangkommt. Immerhin kommt sie, Monika Grahl, jährlich aus Bad Tölz hierher. Die 73-Jährige hat gemeinsam mit Freunden bewusst einen Wochentag gewählt, um die Besonderheit im Naturpark Karwendel in Ruhe genießen zu können. Ein Trugschluss. Denn nicht nur sie scheint zu wissen, dass das außergewöhnliche Farbenspiel der Ahornbäume so schnell, wie es gekommen ist, wieder vorbei sein kann.

„Zuerst brauchen die Bergahornbäume einen Startschuss, um sich auf den Winter vorzubereiten“, erklärt Anton Heufelder, Geschäftsführer des Naturparks Karwendel. Das sei der erste Frost. „Dabei ziehen die Bäume die Grünfarbe, das für sie so wichtige Chlorophyll, in die Wurzeln zurück und die Blätter werden gelb, damit sie diese ohne schlechtes Gewissen abwerfen können.“ Und mittlerweile wüssten auch viele Touristen, dass die Bäume in einem trockenen Sommer wie diesem ihre Blätter oft sehr schnell abwerfen, um keine Wasserressourcen zu verlieren.

Die kurze Zeitspanne der Farbenpracht macht den Ansturm verständlich. Inzwischen können sich Besucher per Live-Webcam über den Zustand der rund 2400 Bäume, die bis zu 600 Jahre alt werden können, informieren. Die Webcam wurde vom Tourismusverband Silberregion Karwendel installiert, um die Hotelbetreiber zu entlasten. „Die Touristen riefen zeitweise bis Mitternacht an, um nach der Blattfärbung zu fragen“, berichtet Heufelder.

Auch Melanie Schwarzenberger und Carina Pfurtscheller-Kofler kennen die Fragen. Die Schwestern betreiben das Hotel „Die Eng“. „Aber wir geben gerne Auskunft“, sagen sie. Mit solchen Spitzentagen wie diesem wissen sie umzugehen. „Außerdem sind es nur wenige im Jahr.“

Doch der Zustrom hat sich verändert. Seit Corona kommen die Besucher anders als früher. Bis dahin hätten Busausflüge das Tagesgeschehen dominiert, heute reisen viele mit dem eigenen Auto an – oder eben mit dem Rad.

Einer von ihnen ist Leonhard Dankerl aus Aschheim. Er ist mit einem Freund vom Sylvensteinspeicher mit dem E-Bike hierher geradelt. Gerade weil er die Eindrücke in Ruhe aufsaugen wollte, ist er enttäuscht. „Ich komme im November wieder, wenn die Mautstraße für Autofahrer gesperrt ist. Das ist ja ein wahrer Menschen-Almauftrieb.“

Über den Ansturm wundert sich auch eine Gruppe des Wandervereins Münster. „Wir sind echt froh, schon in der Früh um 9.45 Uhr dagewesen zu sein. Da war noch nicht so viel los. Wir haben alles ungestört auskosten können und oben auf der Binsalm gegessen“, berichtet Harald Hornbacher. Dass der Ahornboden fest in bayerischer Touristenhand ist, lässt er ebenfalls anklingen: „Gut, wenn sie ihr Geld in Tirol lassen.“

Während die einen schon wieder ans Weiterfahren denken, suchen andere noch nach einem ruhigen Platz zwischen den Bäumen. Denn tatsächlich ist auch das zu sehen: Menschen, die zwischen den Bäumen sitzen, nichts weiter tun, als das Panorama mit den steilen Bergwänden dahinter zu genießen. Für einen Moment wirkt der Ahornboden wieder so, wie man ihn sich vorstellt.

„Ist es nicht wundervoll?“, schwärmt Margit Kofler. Sie ist die Mutter der Hotelbetreiber-Schwestern und hier aufgewachsen. Zweimal in der Woche führt sie Wandertouren mit Gästen. An diesem Tag wäre sie selbst fast zu spät gekommen. „Es waren so viele Radler auf der Straße. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie 40 Minuten von der Mautstelle bis zum Hotel gebraucht.“