Finanzielle Sicherheit: Wie sich Schwazer Unternehmerinnen richtig absichern

Wie sorgen selbstständige Frauen richtig für die Pension vor? Darüber informierten Expertinnen bei einer Veranstaltung der Wirtschaftskammer und der Sparkasse in Schwaz. Unternehmerinnen erhielten wertvolle Tipps zu Finanzen, Recht und Sozialversicherung.

Schwaz - Immer mehr Frauen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Das bringt Chancen, aber auch Risiken. Besonders die finanzielle Absicherung im Berufsleben und die Vorsorge für die Pension sind große Herausforderungen.

Drei Expertinnen gaben in Schwaz praktische Tipps für den Alltag. Tamara Bierent von der SVS erklärte die Leistungen der Sozialversicherung. Rechtsanwältin Amelie Kunczicky sprach über Erb- und Familienrecht. Nadja Wechselberger von der Sparkasse Schwaz betonte die Bedeutung von Finanzwissen.

Finanzplanung selbst in die Hand nehmen

„Für Unternehmerinnen ist es wichtig, über die eigenen Finanzen Bescheid zu wissen und auch die private Vorsorge und Finanzplanung in die Hand zu nehmen. Finanzielle Unabhängigkeit ist die Grundlage für Gleichberechtigung“, erklärte Martina Filzer-Kurz, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Schwaz.

Eine durchdachte Strategie hilft beim Vermögensaufbau. Nadja Wechselberger betonte: „Wer finanzielle Sicherheit schaffen möchte, sollte sich mit Vermögensaufbau und Vorsorge beschäftigen. Unternehmerinnen profitieren von einer Finanzstrategie, die Unternehmensziele und persönliche finanzielle Ziele berücksichtigt.“