Paukenschlag vor Weltcupstart: Markus Waldner tritt als FIS-Renndirektor zurück

Knapp zwei Wochen vor dem Start der neuen alpinen Ski-Weltcupsaison tritt Männer-Renndirektor Markus Waldner zurück. Der 63-Jährige informierte die FIS nach zwölf Jahren im Amt über seine Entscheidung. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

Zwei Wochen vor dem Start der neuen Saison im alpinen Ski-Weltcup muss sich die FIS auf die Suche nach einem neuen Renndirektor der Männer machen. Markus Waldner hat den internationalen Skiverband informiert, dass er nach zwölf Jahren im Amt zurücktritt. Wie die FIS am Donnerstag mitteilte, ist die Suche nach einem Nachfolger bereits im Gang. Während des ersten Teils der Saison beaufsichtigt Peter Gerdol, Chef-Renndirektor der Frauen, die Wettkämpfe beider Geschlechter.

„Das ist keine Entscheidung, die ich auf die leichte Schulter nehme“, wird Waldner auf der Website der FIS zitiert. Die Verantwortung für Ski alpin auf höchstem Niveau zu tragen, sei ein Privileg, aber auch eine Position, die mit unglaublich viel Druck verbunden sei. „Im Laufe der Jahre, während sich die FIS und der Sport verändert haben und gewachsen sind, hat sich dieser Druck so stark angestaut, dass ich heute das Gefühl habe, nicht mehr die Energie und die Einstellung zu haben, um eine weitere komplette Saison so zu absolvieren, wie ich es mir gewünscht hätte“, erklärte der 63-Jährige.