Gratis-Ticket für Europa: So können 18-Jährige auf Einladung der EU reisen

Die EU-Kommission vergibt bis 15. Oktober wieder 41.000 kostenlose Zugtickets. Bewerbe können sich alle, die heuer 18 Jahre werden. Es winken sieben Tage im Zug innerhalb von 30 Tagen.

Etwas Glück ist nötig. Aber auch Wissen ist gefragt: Bis 15. Oktober, 12 Uhr Mittag, läuft noch die Bewerbungsfrist für DiscoverEU. Dieses europäische Programm ermöglicht jungen Leuten Gratisreisen quer durch Europa. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die heuer 18 Jahre alt werden und einen EU-Reisepass besitzen oder in einem europäischen Land wohnen.

Bewerbungen sind auf der Jugend-Website der EU (DiscoverEU | Europäisches Jugendportal) möglich. Wer durch Europa fahren will, muss ein Quiz ausfüllen. Dann heißt es, auf den Zuschlag zu hoffen. Die Gewinnchancen sind jedenfalls deutlich besser als beim Lotto. In der Frühjahrsrunde hatten sich 5896 Jugendliche aus Österreich beworben. 824 bekamen ein Ticket. 60 davon kamen aus Tirol.

Reisen zwischen März 2027 und Mai 2028

Der Travel-Pass gilt für umweltfreundliche Transportmittel, im Normalfall also den Zug. In einem Zeitraum von 30 Tagen sind sieben Reisetage möglich. Der Zeitraum der Reise muss zwischen dem 1. März 2027 und dem 31. Mai 2028 liegen. Neben dem Travel-Pass winkt eine Jugendkarte mit Ermäßigungen für öffentliche Verkehrsmittel, Hotels, Essen sowie kulturelle, sportliche und andere Aktivitäten in 36 europäischen Ländern.