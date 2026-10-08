Wegen NS-Vergangenheit
Liste mit prominenten Namen: Diesen acht Männern entzieht das Land Tirol die Ehrung
Die Aberkennung der Orden erfolgt posthum, also nach dem Tod der Träger. Eine Änderung des Abzeichengesetzes macht das möglich.
© Land Tirol/Sedlak
Unter den Nazis waren sie hohe Funktionäre und fanatische Propagandisten. Nach dem Weltkrieg machten sie Karriere, etwa in der Politik oder als Unternehmer. Und wurden dafür geehrt. Jetzt wird einigen von ihnen die Auszeichnung wieder aberkannt.
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