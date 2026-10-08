Patron scheidet die Geister
Kulturkampf um den Heiligen Jakobus: Grundsatzdebatte im Innsbrucker Gemeinderat
Der Heilige Jakobus der Ältere wird seit Jahrhunderten in Innsbruck verehrt. Um dessen Patrozinium für die Stadt zu diskutieren, griffen manche Fraktionen zu teils extremen Argumenten.
© Rita Falk
Nach Jahrhunderten wurde Jakobus der Ältere offiziell zum Innsbrucker Stadtpatron gekürt. Dem ging eine heftige Diskussion im Gemeinderat voraus: Die FPÖ brachte den Märtyrer etwa mit Abtreibungen in Verbindung – und kassierte einen Ordnungsruf. Bürgermeister Anzengruber kritisierte manche Wortmeldungen als „respektlos“.
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