Kulturkampf um den Heiligen Jakobus: Grundsatzdebatte im Innsbrucker Gemeinderat

Nach Jahrhunderten wurde Jakobus der Ältere offiziell zum Innsbrucker Stadtpatron gekürt. Dem ging eine heftige Diskussion im Gemeinderat voraus: Die FPÖ brachte den Märtyrer etwa mit Abtreibungen in Verbindung – und kassierte einen Ordnungsruf. Bürgermeister Anzengruber kritisierte manche Wortmeldungen als „respektlos“.