Pflege und Vorsorge: Wenn Menschen Menschen brauchen

Die Tiroler Notarinnen und Notare unterstützen auch heuer den CURO Pflege-Award und übernehmen die Patenschaft für die Kategorie „Wegweiser“.

Pflege beginnt dort, wo Menschen Unterstützung brauchen. Manchmal nur vorübergehend, manchmal über einen längeren Zeitraum. Für Betroffene und ihre Angehörigen verändert sich dadurch vieles. Es entstehen Fragen, Entscheidungen müssen getroffen und manchmal auch schwierige Wege gemeinsam gegangen werden.

Genau in solchen Situationen sind Menschen wichtig, die zuhören, individuelle Orientierung geben und Verantwortung übernehmen. Das gilt für Pflegekräfte ebenso wie für Notarinnen und Notare. Die einen begleiten Menschen im Alltag und in gesundheitlich herausfordernden Phasen, die anderen helfen dabei, rechtzeitig jene Entscheidungen zu treffen, die für die persönliche Zukunft von Bedeutung sind.

„Pflege und Notariat verbindet vor allem eines: Es geht um Menschen und deren individuelle Bedürfnisse. Wer Menschen begleitet, muss zuhören, Vertrauen aufbauen und ihre Würde und Selbstbestimmung achten“, betont Oskar Platter, Präsident der Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg.

„Wer Menschen begleitet, muss zuhören und Vertrauen aufbauen.“ Oskar Platter, Präsident der Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg

Rechtssicherheit schaffen

Gerade im Zusammenhang mit Pflege wird deutlich, wie wichtig rechtliche Vorsorge sein kann. Wenn Menschen aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls plötzlich nicht mehr selbst entscheiden können, stellt sich für Angehörige oder Betreuungspersonen die Frage, wer jetzt entscheidet und welche Wünsche die betroffene Person hat.

Eine Vorsorgevollmacht kann hier Klarheit schaffen. Sie ermöglicht es, rechtzeitig eine Vertrauensperson zu bestimmen, die im Bedarfsfall bestimmte Angelegenheiten übernehmen kann. Auch eine Patientenverfügung kann dazu beitragen, vorab persönliche Vorstellungen für bestimmte medizinische Situationen festzuhalten.

Hinter diesen rechtlichen Angelegenheiten steht immer eine ganz persönliche Lebensgeschichte. Familienverhältnisse, Vermögen, Wohnsituation, gesundheitliche Vorstellungen und das Verhältnis zu Angehörigen sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Genau deshalb ist die persönliche Beratung so wichtig.

Individuelle Beratung

Notarinnen und Notare nehmen sich Zeit, die persönliche Situation zu verstehen und gemeinsam mit ihren Klientinnen und Klienten zu überlegen, welche Vorsorge die passende ist. Gerade bei sensiblen Fragen gibt es keine Lösung von der Stange.

Der CURO Pflege-Award rückt jene Menschen ins Rampenlicht, die tagtäglich Verantwortung übernehmen und andere durch schwierige Lebensphasen begleiten. Die Tiroler Notarinnen und Notare setzen mit ihrer Unterstützung ein Zeichen der Wertschätzung für diese wichtige Arbeit.

Ob in der Pflege oder bei der rechtlichen Vorsorge: Im Mittelpunkt steht immer der Mensch.