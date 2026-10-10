Mehr als nur Wegweiser: Warum Kliniklotsinnen Orientierung und Zuversicht schenken

Die Kliniklotsinnen verschenken ihre Zeit und bekommen dafür selbst etwas noch viel Wertvolleres zurück. Für die Patientinnen und Patienten sind sie mehr als nur Wegbegleiterinnen. Der Lotsendienst des Vereins Klinikbrücke wurde vor 15 Jahren ins Leben gerufen und feiert heuer sein Jubiläum. Ein Beitrag aus unserer Sinnsuche-Reihe.