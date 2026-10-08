Wichtiger Sieg für Meloni: Grünes Licht für Wahlrechtsreform in Italien

Das neue Wahlgesetz für Italien nahm am Donnerstag die letzte parlamentarische Hürde. Der Wahlsieger bekommt einen Mehrheitsbonus. Ziel sei die Bildung stabiler Regierungen.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat das umstrittene neue Wahlrecht mit einer letzten Abstimmung erfolgreich durch das Parlament gebracht und damit die Zukunft ihrer Regierung gesichert. Die Reform nahm in der Abgeordnetenkammer in Rom die letzte parlamentarische Hürde und wurde mit 227 zu 164 Stimmen endgültig verabschiedet. Der Senat – die zweite Kammer des Parlaments – hatte das Vorhaben bereits Mitte September gebilligt.

Auch SVP stimmte für Wahlreform

Geschlossen für die Wahlrechtsreform stimmten die Parteien von Melonis Regierungskoalition. Auch die SVP entschloss sich, für das „Stabilicum“ genannte Wahlgesetz zu stimmen. Das Gesetz enthalte zusätzliche Garantien für Südtirol. Die Reform schwäche die Vertretung der Minderheiten nicht, sondern schütze und festige sie und richte sie auf die Zukunft aus, erklärte SVP-Parteiobmann Dieter Steger.

Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden. Meloni hatte die Reform zum Prüfstein für ihre Regierung gemacht und erklärt, ein Scheitern werde Konsequenzen haben.

Heikle Abstimmung

Im Juli war Meloni mit ihrem Versuch, das Wahlrecht zu reformieren, noch gescheitert. Und das, obwohl ihre Koalition über eine solide Mehrheit verfügt. Doch offenbar gab es Abweichler aus den eigenen Reihen. Entsprechend groß war die Nervosität vor der Schlussabstimmung.

Für Meloni war die Niederlage damals heikel. Vor der geheimen Schlussabstimmung am Donnerstag hatte sie gedroht, dass ein Scheitern nicht näher benannte Konsequenzen haben würde. Als mögliches Szenario wurde über vorgezogene Neuwahlen spekuliert.

Mehrheitsbonus im Fokus

Meloni begründet die Reform mit dem Bedürfnis nach stabilen Mehrheiten und langfristigen Regierungen. Im Fokus steht der sogenannte Mehrheitsbonus. Wer künftig als Wahlsieger mindestens 42 Prozent der Stimmen erreicht, erhält einen Mehrheitsbonus. Das bedeutet 70 zusätzliche Sitze in der Abgeordnetenkammer und 35 zusätzliche Sitze im Senat.

Meloni zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. „Stabile Regierungen und eine stärkere Beteiligung bedeuten mehr Kontinuität, mehr Verantwortung und mehr Fähigkeit, den Italienern konkrete Antworten zu geben“, schrieb sie auf der Plattform X.

Kritik der Opposition

Das neue Wahlgesetz wird offiziell als „Stabilicum“ bezeichnet. Manche nennen es aber auch „Melonellum“, weil es nach Ansicht von Kritikern auf den Machterhalt der Regierungschefin zugeschnitten sei. Die linke Opposition wirft Meloni nämlich vor, sich selbst, ihrer rechten Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) und der Koalition insgesamt einen Vorteil verschaffen zu wollen.

Auswirkungen noch unklar

Trotz des Siegs in der Abgeordnetenkammer ist aber ungewiss, welche Auswirkungen die Reform tatsächlich bei der nächsten Wahl entfalten könnte. Aktuell liegen sowohl das Regierungslager um Meloni als auch das oppositionelle Mitte-Links-Lager nahezu gleichauf bei etwas mehr als 42 Prozent. Allerdings schwindet derzeit vor allem die Zustimmung für die beiden kleineren Koalitionspartner Lega von Matteo Salvini und Forza Italia von Antonio Tajani.