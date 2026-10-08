Kritik von Verbänden
Breite Zustimmung für Neubau von Hallenbad Höttinger Au, nur Park-Lösung sorgt für Diskussion
Das Hallenbad in der Höttinger Au ist auf einem guten Weg, ein Teil soll saniert werden, außerdem soll ein Neubau die bestehende Wasserfläche fast verdoppeln.
© Rita Falk
Der Innsbrucker Gemeinderat hat ohne Gegenstimmen den Neubau von zwei Becken und die Sanierung des bestehenden Hallenbads in der Höttinger Au beschlossen. Die scharfe Kritik der Schwimmverbände, dass kein 50-Meter-Becken realisiert wird, findet kein Gehör. Dafür wird darüber diskutiert, warum dem studentischen Wohnbau auf dem Areal mehr Parkplätze zur Verfügung stehen als den Badegästen.
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