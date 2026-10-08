Breite Zustimmung für Neubau von Hallenbad Höttinger Au, nur Park-Lösung sorgt für Diskussion

Der Innsbrucker Gemeinderat hat ohne Gegenstimmen den Neubau von zwei Becken und die Sanierung des bestehenden Hallenbads in der Höttinger Au beschlossen. Die scharfe Kritik der Schwimmverbände, dass kein 50-Meter-Becken realisiert wird, findet kein Gehör. Dafür wird darüber diskutiert, warum dem studentischen Wohnbau auf dem Areal mehr Parkplätze zur Verfügung stehen als den Badegästen.