SPÖ im Umfragenkeller, neue Führung hofft auf bessere Zeiten

Erstmals liegen die Sozialdemokraten in Meinungsumfragen hinter den Grünen. Die neuen geschäftsführenden Parteichefs Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher geben sich trotzdem optimistisch.

Wien – Die SPÖ ist am Donnerstag betont geschlossen in ihre Gremiensitzungen gegangen, bei denen Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubchef Philip Kucher am frühen Abend zu geschäftsführenden Parteichefs gekürt werden sollten. Das neue Spitzenduo traf gemeinsam mit dem scheidenden Vizekanzler Andreas Babler zum Präsidium ein. Letzterer ließ diesmal offen, ob er dauerhaft in der Regierung bleiben wird. Der designierte Vizekanzler Markus Marterbauer werde sich sein Team aussuchen, so Babler.

Marterbauer per Video zugeschaltet

Der Finanzminister konnte wegen Gesprächen mit seinen EU-Amtskollegen an den Gremien nicht an Ort und Stelle teilnehmen. Marterbauer sollte aber eine gewisse Zeit während des Vorstands zugeschaltet werden. Noch ist unklar, ob er auch bereit wäre, nach Bewältigung seiner Krebserkrankung zusätzlich die Parteispitze zu übernehmen. Eine Zusage dafür gibt es vorerst nicht.

Heute ist ein Tag der Einigkeit. Eva-Maria Holzleitner (SPÖ-Frauenvorsitzende)

Die Geschäfte in der Partei sollen jedenfalls fürs Erste als Übergangslösung Holzleitner und Kucher führen. Die Frauenchefin zeigte sich vor dem Präsidium betont optimistisch: „Heute ist ein Tag der Einigkeit.“ Kucher ergänzte, dass die Menschen zu Recht genug von der jahrelangen Posten-Debatte hätten. Daher gebe es nun einen geordneten Neustart in der SPÖ.

Zuletzt waren die meisten Landesvorsitzenden nur noch in Ausnahmefällen zu Gremien-Sitzungen gekommen. Vergangenen Sonntag wurde diesbezüglich Besserung gelobt. Tatsächlich waren dann nur der Salzburger Landeschef Peter Eder und – wie angekündigt – Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil entschuldigt. Sein Bundesland ist im Präsidium durch Klubchef Roland Fürst vertreten.

Unmut im Hintergrund

Hinter den Kulissen hatte es in den vergangenen Tagen seitens der Länder einigen Unmut wegen eines selbstbewussten Videos Bablers für die Mitglieder gegeben, in dem er ankündigte, auf Wunsch Marterbauers als Minister weitermachen zu wollen. Am Donnerstag umschiffte er Fragen dazu eher und legte den Fokus darauf, dass er bis zur Amtsübernahme des designierten Vizekanzlers die Regierungsgeschäfte weiter führen und dieser sich dann sein Team aussuchen werde.

Bablers Staatssekretärin Michael Schmidt (SPÖ) betonte ihrerseits, dass sie weiter die Funktion der Regierungskoordinatorin ausfüllen werde. Direkte Aufforderungen der Länder an Babler, sich zur Gänze zurückzuziehen, gab es in der Öffentlichkeit nicht.

Rekordtief in den Umfragen