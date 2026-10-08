Start in die kalte Jahreszeit
Schleimhäute, Immun-Booster und Co: 5 Tipps, um erkältungsfrei durch den Herbst zu kommen
Eine Erkältung lässt sich zwar nicht immer verhindern, das Risiko lässt sich aber mit einfachen Maßnahmen minimieren.
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Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und mit ihnen steigt auch wieder das Risiko für Erkältungen. Wer nicht schon zu Herbstbeginn mit Schnupfen, Husten und Halsweh flachliegen möchte, kann mit einigen einfachen Maßnahmen vorbeugen. Fünf Tipps im Überblick.
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