Almhütte in Spiss in Vollbrand: Tiroler und Schweizer Feuerwehren kämpfen gegen Flammen

Donnerstagabend gingen die ersten Notrufe ein. Eine Almhütte bei Spiss stand nach ersten Informationen in Vollbrand. Der Einsatzort ist schwer erreichbar.

Gegen 20.17 Uhr ging am Donnerstagabend der erste Notruf ein: Bei Spiss war in einer Almhütte ein Feuer ausgebrochen. „Ein Mitglied der Feuerwehr Samnaun hat den Brand zuerst entdeckt“, teilte die Leitstelle Tirol auf Nachfrage mit. Wenig später folgte ein weiterer Notruf.

Alarmiert wurden schließlich die Freiwilligen Feuerwehren Spiss, Pfunds, Nauders sowie die Schweizer KollegInnen der Feuerwehr Samnaun. Der Einsatzort sei schwer zugänglich. Zudem sei die Wasserversorgung schwierig, hieß es von Seiten der Leitstelle.