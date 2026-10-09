Almhütte in Spiss wurde Raub der Flammen: Tiroler und Schweizer Feuerwehren standen im Einsatz

Donnerstagabend gingen die ersten Notrufe ein. Eine Almhütte bei Spiss stand in Vollbrand. Der Einsatzort war schwer erreichbar und die Umstände schwierig. Die Almhütte konnte nicht mehr gerettet werden.

Am Donnerstagabend gegen19.53 Uhr war eine Almhütte in Spiss in Vollbrand geraten. Wie es dazu kam ist unklar. Laut Polizei befanden sich keine Personen vor Ort. „Ein Mitglied der Feuerwehr Samnaun hat den Brand zuerst entdeckt“, teilte die Leitstelle Tirol auf Nachfrage mit.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund von fehlendem Löschwasser und bestehender Explosionsgefahr durch Gasflaschen als äußerst schwierig. „Die Tanklöschfahrzeuge hatten zum Teil Schwierigkeiten, über den Forstweg in die Nähe des Brandobjektes zu gelangen“, hieß es von der Polizei.

Schließlich konnte das Feuer von den Feuerwehrleuten aus Spiss, Pfunds, Nauders sowie den Schweizer KollegInnen der Feuerwehr Samnaun unter Kontrolle gebracht werden. Die Almhütte und ein daneben liegender Schuppen konnten jedoch nicht mehr gerettet werden. Beide wurden durch das Feuer komplett zerstört.