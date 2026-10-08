Zwischen Betonwänden geraten: 35-Jähriger bei Unfall in Lans verletzt

Beim Setzen von Betonschutzwänden hat sich am Donnerstag in Lans ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Einweiser trat zwischen zwei Wände und wurde am linken Bein eingeklemmt.

Ein 35-Jähriger und ein 30-jähriger Baggerfahrer waren am Donnerstag gegen 16.30 Uhr damit beschäftigt, sogenannte Jersey-Schutzwände am Rand der Baustelle zu setzen. Der 35-Jährige wies dabei den Baggerfahrer ein.

Als der jüngere Mann mit dem Bagger eine Betonwand an eine weitere Wand heranschob, machte der Einweiser laut Polizei einen Schritt nach vorne. Dabei geriet er zwischen die beiden Schutzwände und wurde am linken Bein eingeklemmt.