Reformpartnerschaft: Länder wollen Finanzströme klären

Die Länder pochen vor einer neuen Aufgabenteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im Zuge der Reformpartnerschaft auf Klärung der Finanzströme. Das Finanzministerium solle Verhandlungen aufnehmen, bisher sei diese Frage zu wenig berücksichtigt, so Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) am Freitag nach der Landesfinanzreferentenkonferenz in Bregenz.

Konkret verwiesen die Ländervertreter auf die geplanten einheitlichen Standards in der Elementarpädagogik sowie die Bildungsdirektionen, die künftig alles Personal an den Pflichtschulen unter sich haben sollen. Bei der Elementarpädagogik sei man bereits einen großen Schritt vorangekommen. Was die Finanzierung angehe, "steht aber noch Arbeit bevor". Man wolle mit dem Bund über vorhandene und neue nötige Mittel "auf Augenhöhe" diskutieren, so Wallner. Einen "großen Reformansatz", der mit einem geschätzten Volumen von 700 Mio. Euro auch relevant für den nächsten Finanzausgleich sei, sah er beim Bildungspersonal. Bevor neue gesetzliche Regelungen in Kraft treten, müsse aber auch hier die Finanzierung geklärt werden.

Dass Finanzministerium und Länderzuständige bisher nicht eingebunden worden seien, bezeichnete Wiens Vertreterin Barbara Novak als einen "Webfehler" der Reformpartnerschaft, den es rasch auszumerzen gelte. Man sei jetzt, wo sich erste inhaltliche Weichenstellungen abzeichneten, dringend auf deren Expertise angewiesen. Es brauche also eine rasche Einbindung. Die größten Hürden sah auch sie noch im Gesundheitsbereich. Landeshauptmann Mattle sah die Länder weiter als "Spitze der Veränderung", zugleich seien diese aber Realisten: "Die Dinge müssen finanziert werden", betonte er. Bei der Elementarpädagogik soll ein "dynamischer Automatismus" sicherstellen, dass Änderungen mit finanziellen Auswirkungen automatisch bei der Mittelzuweisung des Bundes berücksichtigt werden.

Einen "gewissen Ärger" artikulierte Wallner als derzeitiger Ländervorsitzender in Hinblick auf die zusätzlichen Einnahmen aus den erhöhten Krankenkassenbeiträgen der Pensionistinnen und Pensionisten. Über die Gesamtperiode bis 2030 spreche man von einem Volumen von rund 2,69 Mrd. Euro, an denen die Landesgesundheitsfonds bisher keinen Anteil gesehen hätten, "das geht aus unserer Sicht nicht". Das Anliegen sei mehrfach beim Bund deponiert worden und bisher ungelöst.