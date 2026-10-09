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Kommentar
Die Aufarbeitung darf jetzt nicht enden
Kommentarvon Benedikt Mair
Wegen Verstrickungen mit dem NS-Regime verlieren acht Männer ihre Orden. Das kann man gut finden. Oder kritisch sehen. Das Land Tirol aber muss den eingeschlagenen Weg fortsetzen.
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