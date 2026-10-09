Firma nicht mehr erreichbar
Anzeige im Zillertal erstattet: Wo sind knapp 70 Tonnen Aluminium gelandet?
Am Donnerstag ging bei der Polizei Strass im Zillertal eine Anzeige ein: Drei Transporte mit insgesamt 68.299 Kilogramm Aluminium sind nicht an ihren vorgesehenen Entladestellen in Deutschland, Schweden und Tschechien eingetroffen.
Eine Firma war mit der Organisation der Transporte von Italien in die drei Länder beauftragt worden. In weiterer Folge wurde ein Unternehmen mit Sitz in Bulgarien mit der Durchführung der Transporte betraut.
Da die Ware bis Donnerstag nicht zugestellt worden war und das beauftragte Unternehmen seit Dienstag nicht mehr erreichbar ist, wurde Anzeige erstattet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt, dürfte aber enorm sein. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)