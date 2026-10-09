Es wackelte erneut: Deutlich spürbares Erdbeben der Stärke 3,4 im Raum Innsbruck

Freitagfrüh, um exakt 6.46 Uhr, hat in Tirol erneut die Erde gebebt. Das Beben der Stärke 3,4 war vor allem im Raum Innsbruck deutlich zu spüren. Das Zentrum liegt laut Geosphere Austria erneut bei Hall. Meldungen gingen unter anderem auch aus Innsbruck, Sistrans oder Natters ein.

Auf Facebook berichteten zahlreiche LeserInnen der Tiroler Tageszeitung, wie sie das Beben miterlebten. „In Volders deutlich zu spüren, unsere Glasflächen vibrierten heftig!“, hieß es da. „Also doch nicht nur eingebildet?!“, fragt sich eine weitere Userin. „Ganz leicht am Kolsassberg. Aber gehört hat man es“, berichtet ein Leser.

Seit mehreren Tagen kommt es im Raum Innsbruck immer wieder zu Erdbeben. In der Nacht auf Mittwoch hat auch ein deutlich spürbares Erdbeben der Magnitude 3,7 zahlreiche Menschen aus dem Schlaf gerüttelt. (TT.com)