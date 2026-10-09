Die Tiroler Motorsport-Familie trauert um Hans Kinigadner

Der älteste der Kinigadner-Brüder, Hans, verstarb am Donnerstag 70-jährig im Kreise seiner Familie. Im Alter von 15 Jahren bekam Hans Kinigadner zu Weihnachten seine erste Enduro-Maschine – in der Folge machte er sich im Motocross-Sport einen Namen.

Der erste Karrierehöhepunkt waren die beiden Staatsmeistertitel (1978, 1980). International konnte der „Hansi“ mit einem 5. Platz (1983) beim 500er-WM-Lauf punkten. Die PS-Karriere erfuhr dann ein abruptes Ende, als der Tiroler am 14. Oktober 1984 beim Lauf der österreichischen Meisterschaft im Alter von gerade einmal 28 Jahren schwer gestürzt war. Seither saß Kinigadner im Rollstuhl.

Unvergessen: Hans Kinigadner. © Kinigadner