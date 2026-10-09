4,2 Millionen Euro Baukosten
Aus Grünschnitt wird Erde: Drei Gemeinden aus Bezirk Kitzbühel errichten Kompostwerk
Bis zum Sommer 2027 entsteht beim Abwasserverband Großache-Nord eine moderne interkommunale Kompostieranlage, die Strauch-, Grün- und Gartenabfälle in hochwertige Erde verwandelt.
© AWV/HolzTec
Kirchdorf, St. Johann und Oberndorf bauen gemeinsam die erste interkommunale Kompostieranlage im Bezirk Kitzbühel. Das Werk entsteht beim Abwasserverband Großache-Nord neben der Kläranlage. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2027 vorgesehen.
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