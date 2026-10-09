Energie sparen mit System

Steigende Energiekosten, ambitionierte Klimaziele und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern rücken das Thema Energieeffizienz stärker denn je in den Fokus.

Dass Energiesparen keineswegs mit großen Einschränkungen verbunden sein muss, verdeutlicht die Analyse zweier beispielhafter Tiroler Haushalte. Eine vierköpfige Familie in einem unsanierten Ein­familienhaus mit Ölheizung könnte durch verschiedene Maßnahmen jährlich bis zu 2227 Euro sparen. Noch größer fällt das Potenzial bei einem Paar aus, das durch Veränderungen im Mobilitätsverhalten und weiteren Effizienzmaßnahmen sogar Einsparungen von bis zu 5328 Euro pro Jahr erzielen könnte.

Wärmeverluste meiden

Ein zentraler Hebel ist das Heizen. Schon ein Grad weniger Raumtemperatur senkt den Energiebedarf um bis zu sechs Prozent. Thermostatventile, die Optimierung der Vorlauf­temperatur und eine regelmäßige Heizungswartung steigern die Effizienz zusätzlich.

Auch Wärmeverluste sollten vermieden werden. Ungedämmte Heizungs- und Warmwasserrohre verschwenden Energie. Die Energieagentur bezeichnet deren Dämmung als eine der kostengünstigsten und wirtschaftlichsten Maßnahmen. Zudem empfiehlt sie den Austausch alter Umwälzpumpen gegen Hocheffizienzpumpen oder die Reduktion der Leistungsstufe bestehender Geräte.

„Auch das richtige Lüften spielt eine entscheidende Rolle. Viele Menschen lassen Fenster im Winter über längere Zeit gekippt. Das führt zu erheblichen Wärmeverlusten“, weiß Rupert Ebenbichler, Geschäftsführer der Energieagentur Tirol. Stattdessen wird Stoß- oder Querlüften für wenige Minuten empfohlen. Gleichzeitig sollte die kostenlose Energie der Winter­sonne genutzt werden. Werden Fenster tagsüber nicht verschattet, kann die Sonnenein­strahlung einen spürbaren Beitrag zur Raumwärme leisten.

Großes Sparpotenzial bietet auch das Warmwasser. Effizient eingestellte Speicher, Zeitschaltuhren für Zirkulationssysteme und wassersparende Duschköpfe senken den Energie- und Wasserverbrauch. Bereits eine Minute kürzeres Duschen pro Tag spart pro Person rund 30 Euro jährlich.

Auch kleine Maßnahmen wirken

Beim Stromverbrauch setzt die Energieagentur auf Bewusstseinsbildung. Energietage­bücher oder Smart-Meter-Daten machen den Bedarf sichtbar. Allein durch einen bewussteren Umgang mit Energie sind laut Experten Einsparungen von rund zehn Prozent möglich. Zusätzliche Einsparungen bringen LED-Beleuchtung sowie Eco-Programme bei Waschmaschinen, Geschirrspülern und Trocknern.

„Auch das richtige Lüften spielt hier eine entscheidende Rolle.“ Rupert Ebenbichler, GF der Energieagentur Tirol

Besonders groß sind die Potenziale im Mobilitätsbereich. Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften und eine angepasste Fahrweise können die laufenden Kosten deutlich senken. Der Umstieg vom Auto auf ein VVT-Jahresticket bringt laut Beispiel­rechnung mehr als 4600 Euro Ersparnis pro Jahr. Aber auch kleinere Maßnahmen wirken: „Wer auf der Autobahn statt 130 km/h nur 100 km/h fährt oder den Reifendruck regelmäßig kontrolliert, spart Treibstoff und Geld“, ergänzt Ebenbichler.

Langfristig führe kein Weg an der energetischen Modernisierung von Gebäuden vorbei. Thermisch sanierte Häuser verbrauchen bis zu 75 % weniger Energie, zudem reichen oft kleinere und günstigere Heizsysteme aus. „Deshalb sollten Sanierung und Heizungstausch gemeinsam geplant werden”, empfiehlt Ebenbichler.