Trendwende bei Raumordnung
Damit Wohnen leistbarer wird: Zillertaler Gemeinde räumt bei Widmungen kräftig auf
Bürgermeister Daniel Schweinberger zeigt das 1,5 Hektar große Areal, auf dem der Wohnbedarf der Harter für die nächsten Jahrzehnte gedeckt werden soll. Im Hintergrund eine Visualisierung, wie die neue Siedlung aussehen könnte.
© Angela Dähling
9,7 Hektar Bauerwartungsland sollen zurückgewidmet werden. Darüber ist sich der Gemeinderat einig. Denn geplant ist, den Wohnbedarf mit gemeinnützigem Wohnbau konzentriert auf 1,5 Hektar für die nächsten Jahrzehnte zu decken.
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