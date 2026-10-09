„Wohnen ist ein Grundwert! – Wir müssen mehr bauen“

Es wird einfach zu wenig gebaut. Für die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder ist klar: Einer Wohnraumverknappung ab 2028 muss gezielt entgegengesteuert werden. Das Wie steht im 5-Punkte-Maßnahmen-Paket.

Wir sehen in der EXPLOREAL-Wohnstudie, dass das Angebot an Wohnraum seit zwei Jahren kontinuierlich sinkt“, so Fachgruppen-Obfrau Ellen Moll. Tirol verzeichnet heuer rund 1.900 fertiggestellte Wohneinheiten, das entspricht einem Minus von 12 % gegenüber dem Vorjahr. Was passiert, wenn sich das Angebot reduziert, aber der Bedarf und die Nachfrage nach Wohnraum gegeben sind? Richtig: Verknappung und damit steigende Preise und Mieten. „Der Wettbewerb um verfügbaren Wohnraum bleibt intensiv und die Preise stabil hoch bzw. sie werden weiter steigen“, fasst Moll zusammen.

Fachgruppen-Obfrau Ellen Moll und ihre beiden Stellvertreter Anton Ruech (Berufsgruppensprecher Bauträger, links) und Arno Wimmer (Berufsgruppensprecher Immobilienmakler). © blickfang

Um die Bautätigkeit wieder anzukurbeln, braucht es laut den Vertreter:innen der Bauträger gute Rahmenbedingungen durch die Politik: „Dazu gehört etwa eine Entschlackung der Bauordnung“, fordert Anton Ruech, Berufsgruppensprecher der Bauträger. „Viele technische Normen verteuern das Bauen massiv. Wir fordern den Fokus auf das Wesentliche, Schluss mit Gold Plating!“ Nicht überall im Wohnbau brauche es den „Ferrari“, ein schnittiger Mittelklassewagen sei meist mehr als ausreichend. Eine vereinfachte „Umbauordnung“ für Sanierungen und Aufstockungen sowie schnellere Behördenverfahren seien ebenso notwendig wie der Ausbau der digitalen Bauverfahren.

Wohnen finanzierbar machen

Gegen die Wohnungskrise helfe forcierter Neubau, den man aber attraktiv machen müsse, sind sich die Branchenvertreter:innen bestehend aus Bauträgern, Immobilienmaklern und Hausverwaltern einig. „Durch eine Erhöhung der Baudichte wird Grund und Boden effizienter genutzt, die Grundkosten je m² Wohnfläche reduziert“, so Ruech. „Kombiniert mit einer Subjektförderung wäre Wohnen für alle Tiroler:innen wieder leichter finanzierbar!

Impuls „Subjektförderung“ Jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, sollte beim Erwerb eines Hauptwohnsitzes am freien Wohnungsmarkt eine einmalige Subjektförderung erhalten. Bei einem marktüblichen Kaufpreis von 6.900 Euro/m² könnte eine Förderung von 1.950 Euro/m² gewährt werden. Dadurch würden die Finanzierungskosten und somit die monatlichen Rückzahlungen sinken und Eigentum wieder realisierbar werden.

Wir kümmern uns darum

Die Fachgruppe vertritt die Interessen von rund 1.400 Mitgliedern aus den Bereichen Bauträger, Immobilienmakler und Hausverwaltung. Beratungen und Weiterbildungen garantieren die Qualität der Dienstleistungen, wenn der Bauträger das Haus errichtet, der Makler passende Käufer oder Mieter findet und der Verwalter sich um Instandhaltung und Abrechnung kümmert.