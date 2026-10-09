Gewährte wahllos Rabatte an Kunden: Erfolgreiche Spendenaktion für Ex-Billa-Mitarbeiter

Nachdem ein 23-jähriger Ex-Billa-Kassier wegen Untreue rechtskräftig verurteilt worden war, erfuhr er nun überraschende Unterstützung aus der Bevölkerung. Eine für ihn initiierte Spendenaktion brachte innerhalb kurzer Zeit jene Summe ein, die benötigt wird, um den entstandenen Schaden zu begleichen.

Der junge Oberösterreicher war am Mittwoch in Linz zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Laut Gericht hatte er über längere Zeit KundInnen an der Kassa ungerechtfertigte Preisnachlässe gewährt. Dabei nutzte er eine Funktion, die eigentlich für beschädigte oder abgelaufene Waren vorgesehen ist. Auf diese Weise entstand seinem ehemaligen Arbeitgeber ein Schaden von rund 25.700 Euro.

Persönlich bereichert habe sich der 23-Jährige jedoch nicht. Als Motiv führte er an, dass KundInnen die Preisreduktionen teils vehement eingefordert hätten. Er habe sich unter Druck gesetzt gefühlt und aus Angst gehandelt. Inzwischen absolviert der Mann eine Lehre in einer anderen Branche. Den entstandenen Schaden hätte er aus seinem Lehrlingsgehalt über Jahre hinweg zurückzahlen müssen.

So sieht die Spendenaktion der Seite „gofundme“ aus. © Screenshot

Spendenaktion „Free our RaBatman“

Um ihm dabei zu helfen, startete Patrick Frewein eine Spendenkampagne. Unter dem Titel „Free our RaBatman – Unterstützung für Österreichs Robin Hood“ rief er dazu auf, den jungen Mann finanziell zu entlasten.

„Vielleicht haben auch Sie schon einmal eine Entscheidung getroffen, die Sie im Nachhinein bereut haben. Vielleicht waren Sie selbst schon einmal überfordert oder haben in einer Situation nicht so gehandelt, wie Sie es heute tun würden“, begründete Frewein den Aufruf. Ziel sei es, dem Verurteilten zu helfen, Verantwortung für seinen Fehler zu übernehmen, „ohne dass ein Fehler seine gesamte Zukunft bestimmt“.

Zielsumme binnen eines Tages

Die Resonanz fiel enorm aus: Bereits über 2000 Menschen spendeten meist kleinere Beträge. Bereits am Donnerstagabend war das gesetzte Ziel von 25.700 Euro erreicht. Am Freitagvormittag lag die Summe schon bei über 30.000 Euro. Damit kann nicht nur der verursachte Schaden beglichen werden, sondern auch Gebühren und Abgaben rund um die Abwicklung der Kampagne abgedeckt werden.

Der Fall hatte in den vergangenen Tagen österreichweit für Diskussionen gesorgt. Während manche die Verurteilung als konsequente Folge eines Fehlverhaltens sehen, empfinden andere die finanziellen Folgen für den jungen Mann als unverhältnismäßig. Die hohe Spendenbereitschaft zeigt jedenfalls, dass viele Menschen ihm eine zweite Chance geben möchten. (TT, APA)