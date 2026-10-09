Mit vereinten Kräften für ein starkes „Wir“

Ein körperlich harter Arbeitsalltag, die mentale Belastung und die täglichen Herausforderungen im Umgang mit kranken und geschwächten Menschen: Die Arbeit in der Pflege ist kein Zuckerschlecken. Umso wichtiger ist der Zusammenhalt im Team und das Gefühl, die Dinge nicht allein bewältigen zu müssen, sondern Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu haben, die ein bisschen Leichtigkeit bringen. Auch die Unterstützung von außen zählt, Anerkennung und Wertschätzung haben einen Wert, der sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. Deswegen ist es uns eine echte Herzensangelegenheit, den CURO-Pflegeaward zum dritten Mal in Folge zu unterstützen

Wir freuen uns sehr, dieses Jahr erneut Pflegekräfte in der Kategorie Teamgeist auszeichnen zu dürfen. Denn für die Tiroler Raiffeisenbanken war schon immer klar: Erfolg gibt es nur im Team, wenn aus vielen Einzelnen ein starkes „Wir“ wird. Egal, ob im Privaten oder im Berufsleben – so lange alle an einem Strang ziehen, die Last auf mehreren Schultern liegt und sich alle aufeinander verlassen können, dann ist mehr möglich. Unser Leitspruch „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“ und unser Claim „Wir macht’s möglich“ zeigen, wie stark diese Überzeugung in unseren Werten verankert ist. Aus diesem Grund passt der CURO-Pflegeaward perfekt zu Raiffeisen. Er steht für Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und drückt die Wertschätzung für den Pflegeberuf und dessen gesellschaftliche Bedeutung aus. Pflege geht uns alle an und bildet das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ein Award kann die täglichen Herausforderungen in der Pflegebranche nicht lösen. Aber er kann jene Menschen vor den Vorhang holen, die sonst oft selbstverständlich dafür sorgen, dass unser gesellschaftliches Miteinander funktioniert. Und er kann sichtbar machen, wie wichtig und wertvoll ihre Arbeit für uns alle ist.