130.000 PatientInnen
Schönheits-OPs und Superreiche? Private Krankenanstalten ärgern sich über Vorwürfe
Treffen am Achensee (v. l.): Vizepräsident Werner Fischl (Mavie Med), Präsident Josef F. Macher (Klinik Diakonissen Linz), Vizepräsidentin Annette Leja (Kettenbrücke) und Vizepräsident Stefan Günther (Reha-Zentrum Münster).
© Christina Gaio/Privatkrankenanstalten
Der Verband weist Aussagen von Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler zurück – und legt eine Studie zu den Vorteilen fürs Gesundheitssystem vor. Der Staat erspare sich im Jahr 400 Millionen Euro.
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