Heute vorsorgen. Morgen Chancen schenken.

Die erste eigene Wohnung, ein Studium oder der Führerschein: Kinder haben viele Träume. Wer frühzeitig finanziell vorsorgt, kann dazu beitragen, dass aus diesen Träumen später Wirklichkeit wird. Die Wiener Städtische unterstützt Familien mit ihrer neuen Kindervorsorge „sorgenfreies.zukunftsnest“.

Eltern wünschen sich für ihre Kinder vor allem eines: eine gute Zukunft. Doch ein erfolgreicher Start ins Erwachsenenleben ist häufig auch mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Ausbildung, Studium, Mobilität und die erste eigene Wohnung kosten Geld. Umso wichtiger wird es, frühzeitig einen finanziellen Grundstein zu legen.

Dass dieses Bewusstsein in Österreich stark ausgeprägt ist, zeigt eine aktuelle Umfrage der Wiener Städtischen unter 1.000 Müttern und Vätern: Sieben von zehn Eltern sorgen bereits finanziell für ihre Kinder vor. Für 63 Prozent ist der wichtigste Beweggrund, ihrem Nachwuchs einen guten Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen.

Zeit ist ein entscheidender Faktor

Gerade bei der langfristigen Vorsorge spielt der Zeitpunkt eine wesentliche Rolle. Wer bereits bei der Geburt eines Kindes beginnt, regelmäßig Geld zurückzulegen, kann über viele Jahre Kapital aufbauen und mögliche Erträge wiederveranlagen.

„Finanzielle Vorsorge bedeutet, Kindern zusätzliche Möglichkeiten für ihre Zukunft zu eröffnen. Dabei müssen es keineswegs große Beträge sein. Viel wichtiger ist, rechtzeitig damit zu beginnen und die Vorsorge auf die persönlichen Möglichkeiten der Familie abzustimmen.“ Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol

Eine Vorsorge, die mitwächst

Mit „sorgenfreies.zukunftsnest“ bietet die Wiener Städtische eine flexible Vorsorgelösung für Kinder, Enkel- und Patenkinder. Sie verbindet die Sicherheit einer klassischen Lebensversicherung mit den Ertragschancen einer fondsgebundenen Veranlagung.

Die individuelle Kombination kann im Laufe der Zeit angepasst werden. Auch Zuzahlungen, Prämienpausen und Teilentnahmen sind im Rahmen der vertraglichen Möglichkeiten vorgesehen.

Ein wesentliches Element ist der Versorgerschutz: Verstirbt die vorsorgende Person während des vereinbarten Zeitraums, wird die Vorsorge durch eine entsprechende Kapitalleistung abgesichert.

Besonders interessant ist der langfristige Gedanke: Die Vorsorge muss nicht mit dem 18. Geburtstag enden. Das erwachsene Kind kann den Vertrag später übernehmen und als eigene Vermögens- und Altersvorsorge weiterführen.

Schon ab 30 Euro monatlich

Die neue Kindervorsorge ist bereits ab 30 Euro monatlich möglich. Damit können auch Familien, die zunächst kleinere Beträge investieren möchten, frühzeitig beginnen.

„Jedes Kind entwickelt eigene Interessen, Wünsche und Lebenswege. Eine gute Vorsorgelösung sollte deshalb nicht nur Sicherheit bieten, sondern auch die nötige Flexibilität für unterschiedliche Lebensentscheidungen“, betont Peer.