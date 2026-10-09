Drei StudentInnen erzählen
„Das beste WLAN gewinnt“: So erleben Innsbrucks Erstis den Unistart
Selina Gasser ist von den ersten Vorlesungen hellauf begeistert. Allerdings spürt sie schon nach den ersten Tagen einen gewissen Konkurrenzkampf unter den Studierenden.
© Clemens Markart
Aufnahmetest geschafft, nächstes Abenteuer: Uni-Alltag. Drei Innsbrucker „Erstis“ erzählen von ihren ersten Vorlesungen, der richtigen Entscheidung, der Suche nach Anschluss – und warum manchmal das beste WLAN über einen Kursplatz entscheidet.
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