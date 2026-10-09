Tiroler offen wie nie
Ski-Star Feller spricht über depressive Phasen: „Ich habe den Zug an die Wand gefahren“
Beim Atomic Media Day in Altenmarkt sprach Tirols Ski-Star Manuel Feller auch über schwierige Zeiten.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Manuel Feller bremst wenige Tage vor Saisonstart erneut der Körper aus. Wieso der 33-jährige Tiroler Ski-Star in Sölden nicht mehr startet, weitermacht mit drei großen Zielen, mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte und im Sommer die Ski wegstellt.
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