Südafrikanerin Navanethem „Navi“ Pillay erhält den Friedensnobelpreis
Das Nobelkomitee würdigt heuer eine Juristin, die für eine internationale Rechenschaftspflicht steht.
Oslo – Der Friedensnobelpreis geht an die Südafrikanerin Navanethem „Navi“ Pillay. Sie sei „eine Person von außergewöhnlichem Mut und außergewöhnlicher Integrität“, wie das norwegische Nobelkomitee in Oslo am Freitag verkündete. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und UNO-Menschenrechtskommissarin.
Pillay eröffnete 1967 als erste Frau in ihrer Heimatprovinz Natal eine Anwaltskanzlei. Anschließend verteidigte sie Anti-Apartheid-Aktivistinnen und Aktivisten, deckte Folter auf und trug zur Durchsetzung der Rechte von Gefangenen bei.
Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert, was rund einer Millionen Euro entspricht. Der Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember in Oslo überreicht. Es ist der Todestag des schwedischen Industriellen Alfred Nobel, der die Preise 1895 in seinem Testament stiftete. (APA, Reuters)
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