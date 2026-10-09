Südafrikanerin Navanethem „Navi“ Pillay erhält den Friedensnobelpreis

Das Nobelkomitee würdigt heuer eine Juristin, die für eine internationale Rechenschaftspflicht steht.

Oslo – Der Friedensnobelpreis geht an die Südafrikanerin Navanethem „Navi“ Pillay. Sie sei „eine Person von außergewöhnlichem Mut und außergewöhnlicher Integrität“, wie das norwegische Nobelkomitee in Oslo am Freitag verkündete. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und UNO-Menschenrechtskommissarin.

Pillay eröffnete 1967 als erste Frau in ihrer Heimatprovinz Natal eine Anwaltskanzlei. Anschließend verteidigte sie Anti-Apartheid-Aktivistinnen und Aktivisten, deckte Folter auf und trug zur Durchsetzung der Rechte von Gefangenen bei.