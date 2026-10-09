Bub beim Überqueren der Bundesstraße in Hall von Auto erfasst

Großes Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein Kind bei einem Unfall in Hall: Der Bub ist beim Überqueren der Bundesstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der B171 im Bereich des Unteren Stadtplatzes.

Eine 61-Jährige war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Osten unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn hatte sich laut Polizei wegen einer roten Ampel ein Stau gebildet. Der Neunjährige überquerte zwischen den stehenden Fahrzeugen die Fahrbahn und betrat anschließend den Fahrstreifen, auf dem die 61-Jährige unterwegs war. Dort wurde er von ihrem Pkw erfasst.