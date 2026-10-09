Auto krachte in Ramsau gegen Stiegenaufgang und landete auf Gleisen

Eine 23-Jährige ist am Freitagmorgen in Ramsau im Zillertal mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und auf den Gleisen der Zillertalbahn gelandet. Die Lenkerin wurde laut Polizei leicht verletzt.

Eine Autolenkerin war Freitagfrüh gegen 6.45 Uhr auf der Zillertaler Dörferstraße (L300) von Hippach in Richtung Ramsau unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Zillertalstraße (B169) kam die 23-Jährige plötzlich rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto prallte gegen den Stiegenaufgang einer Apotheke.

Anschließend fuhr die Frau rückwärts auf die Gleise der Zillertalbahn. Dort blieb der Wagen schwer beschädigt stehen. Die Rettung brachte die 23-Jährige, die laut Polizei leicht verletzt wurde, in das Bezirkskrankenhaus Schwaz.