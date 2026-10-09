Tote bei Waffenkontrolle in Bayern: 60-Jähriger erschoss zwei Beamte

Eine routinemäßige Waffenkontrolle endet in der Oberpfalz in einer Katastrophe: Ein Mann erschoss einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin einer Behörde. Sein Motiv ist völlig unklar.

Bei dem Mann, der am Donnerstag zwei Behördenmitarbeiter in der Oberpfalz bei einer Waffenkontrolle getötet haben soll, handelt es sich laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) um einen Jäger und Sportschützen. Sein Motiv sei völlig unklar, hieß es am Freitag. Polizeilich sei der 60-Jährige, der in Berngau südöstlich von Nürnberg einen 45-jährigen Mitarbeiter des Landratsamtes und seine 54 Jahre alte Kollegin erschossen haben soll, bisher nicht bekannt gewesen.

Es gebe auch keine Hinweise auf eine wie auch immer geartete extremistische Gesinnung, sagte Herrmann am Rande eines Termins in Oberschleißheim. Weder Staats- noch Verfassungsschutz hätten bisher irgendwelche Erkenntnisse über den Mann. Es werde aber unter anderem überprüft, ob es eine Vorgeschichte im Kontakt mit dem Landratsamt Neumarkt in der Oberpfalz gegeben habe, sagte Herrmann. Der Mann besaß laut Waffenregister als Sportschütze und Jäger zehn Waffen legal. Seine Kontrolle erfolgte nach Landratsamtes routinemäßig und ohne Vorankündigung.

Großeinsatz mit gepanzertem Fahrzeug und Hubschrauber

Gegen 14.00 Uhr waren mehrere Notrufe bei Polizei und den Rettungskräften eingegangen. Die Zeugen meldeten Schussgeräusche. Es begann ein Großeinsatz, der sich bis weit in die Nacht hinein zog. Denn der bewaffnete Tatverdächtige verschanzte sich in einem Wohnhaus.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Spezialeinsatzkommando samt einem gepanzerten Fahrzeug sowie ein Polizeihubschrauber waren beteiligt. Die Polizei hatte telefonisch Kontakt zu dem mutmaßlichen Schützen und versuchte über lange Zeit, ihn in Gesprächen vom Aufgeben zu überzeugen. Der Mann beharrte jedoch darauf, nicht widerstandslos aufgeben zu wollen.