Kundgebung am Landhausplatz
Schülerstreik in Innsbruck: Protest gegen Kopftuchverbot und Missstände im Bildungssystem
Der Demonstrationsmarsch machte unter anderem Halt vor dem BORG in der Fallmerayerstraße.
© TT/Liebl
Mit Sprechchören und Transparenten machten am Freitag Demonstrierende in Innsbruck auf ihre Anliegen aufmerksam. Bei dem angekündigten Schülerstreik kritisierten sie unter anderem das Kopftuchverbot an Schulen sowie aus ihrer Sicht bestehende Missstände im österreichischen Bildungssystem.
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