Kundgebung am Landhausplatz

Schülerstreik in Innsbruck: Protest gegen Kopftuchverbot und Missstände im Bildungssystem

Der Demonstrationsmarsch machte unter anderem Halt vor dem BORG in der Fallmerayerstraße.
© TT/Liebl
Alexandra Schallhart

Von Alexandra Schallhart

Mit Sprechchören und Transparenten machten am Freitag Demonstrierende in Innsbruck auf ihre Anliegen aufmerksam. Bei dem angekündigten Schülerstreik kritisierten sie unter anderem das Kopftuchverbot an Schulen sowie aus ihrer Sicht bestehende Missstände im österreichischen Bildungssystem.

Kommentare

1