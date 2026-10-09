Sturz und Texthänger: Schreckmoment für Céline Dion bei Konzert in Paris

Céline Dion hat bei ihrem Konzert in Paris für einen Schreckmoment gesorgt. Die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin verlor während ihres Songs „Dans un autre monde“ den Halt und ging zu Boden.

Am Mittwochabend stand die 58-Jährige bereits zum elften Mal seit Mitte September auf der Bühne der Pariser Plénitude Arena. Während der Show machte sich die immense Belastung der vergangenen Wochen bei der Sängerin bemerkbar. Bei einigen Tanzschritten geriet Céline Dion plötzlich ins Straucheln und stürzte auf den Bühnenboden. Videos von dem Vorfall kursieren in den sozialen Netzwerken.

Doch der Weltstar fing sich sofort wieder: Die 58-Jährige stand zügig auf und reckte demonstrativ den Daumen nach oben.

Der emotionalste Moment des Abends sollte jedoch erst beim großen Finale folgen, wie die französische Ausgabe der Gala berichtet: Als die Töne ihrer erfolgreichsten französischsprachigen Single „Pour que tu m'aimes encore“ erklangen und die gesamte Arena die Zeilen mitsang, hielt die Kanadierin tief gerührt inne. Als sie weitersingen wollte, verließ sie die Konzentration. Céline Dion verhaspelte sich und vergaß ihren eigenen Text.

Inmitten des tobenden Applaus gestand die Sängerin: „Da fehlen mir die Worte.“ Während sie sichtlich mit den Tränen kämpfte und den Gesang nicht fortsetzen konnte, sangen die 35.000 den Song lautstark für ihr Idol weiter, bis die Künstlerin beim Refrain wieder einstimmen konnte.

Stiff-Person-Syndrom