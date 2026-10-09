Helene Fischer kommt zu Silbereisens Jubiläums-Schlagerbooom

Helene Fischer ist bei der Jubiläumsausgabe von Florian Silbereisens Show „Schlagerbooom“ dabei. Zum zehnjährigen Bestehen der Sendung gratulieren außerdem Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale und Dieter Bohlen, wie die zuständige Produktionsfirma mitteilte. Die Show „10 Jahre Schlagerbooom – Alles funkelt! Alles glitzert!“ läuft am Samstag, 17. Oktober, in ORF 2 (20.15 Uhr) und ist dann auf ORF On abrufbar.

Angekündigt werden auch Maite Kelly, DJ Ötzi, Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott, Andreas Gabalier und Cindy aus Marzahn sowie zahlreiche weitere Stars. Die Macher weisen jedoch darauf hin, dass sich Programm und Besetzung noch ändern können. Gefeiert wird über rund drei Stunden in der Dortmunder Westfalenhalle, erwartet werden laut Ankündigung mehr als 20.000 Fans.