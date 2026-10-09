Chaos in Singapur: Verstappen trumpft weiter auf und rast zur Sprint-Pole

Nach einer Chaos-Qualifikation ist Max Verstappen im Red Bull zur Pole Position für das letzte Formel-1-Sprintrennen des Jahres in Singapur gerast. Nach Verzögerungen wegen eines Crashs und Problemen mit den Zeitmesssystemen verwies der Malaysia-Gewinner aus den Niederlanden Mercedes-Pilot George Russell auf den zweiten Platz.

„Ich bin natürlich glücklich, Erster zu sein“, sagte der durchgeschwitzte Verstappen, der allerdings noch zu den Rennkommissaren musste. Der Vorwurf: Der 29-Jährige soll während einer Gelb-Phase Lewis Hamilton im Ferrari regelwidrig überholt haben.

Unter dem Flutlicht auf dem Marina Bay Street Circuit sicherte sich Charles Leclerc im Ferrari Rang drei für den Sprint am Samstag (11.00 Uhr/Sky). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli musste sich im zweiten Mercedes mit Platz sieben begnügen.

Nach knapp sechs Minuten im ersten Durchgang wurden schon Rote Flaggen geschwenkt. Sergio Perez krachte mit seinem Cadillac in Kurve vier in die Streckenbegrenzung und demolierte sich die Front. Die Streckenposten mussten die Crash-Überreste wegräumen. Dann ging's weiter.

Aber nicht wirklich lange. Es herrschte etwas Durcheinander, wer nun wirklich weiter war. Der Auftakt des zweiten Abschnitts musste wegen „eines Problems mit den Zeitmesssystemen“ verschoben werden, weil einige Rundenzeiten nicht erfasst wurden.