Wie Holzleitner und Kucher als Vorsitzende auf Zeit der SPÖ zu einem Comeback verhelfen wollen

Die neuen Co-Parteichefs Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher wollen einen SPÖ-Parteitag der Einigkeit und in den nächsten Wochen mit allen Akteuren der Sozialdemokratie reden – auch mit Gerhard Zeiler und Christian Kern.

Wien – „Für das Setting bin ich verantwortlich“, entschuldigte sich SPÖ-Klubchef Philip Kucher. Er sowie Frauenvorsitzende und -ministerin Eva-Maria Holzleitner hatten in die Galerie eines hippen Hotels in Wien geladen, um sich vor Journalist:innen zu erklären – Frühstückslärmteppich und Beengtheit inklusive. „Mal ein bisschen etwas anderes“, das ist dieser Tage schließlich das Motto der SPÖ. Der Abgang von Parteichef Andreas Babler auf Raten wurde am Donnerstagabend in den Parteigremien besiegelt, trotzdem bleiben immer noch viele Fragen offen – die das SPÖ-Übergangsduo beantworten wollte.

Auch die Hotelgäste der gewählten Location in Wien hatten am Freitag etwas vom Pressefrühstück der neuen SPÖ-Co-Führung, zumindest akustisch. © APA/Schlager

Was soll beim außerordentlichen Parteitag passieren?

Angestrebt wird ein Parteitag mit nur einem Kandidaten/einer Kandidatin für den Parteivorsitz, „hinter dem oder der sich alle versammeln und die Zukunft der Sozialdemokratie sehen“, so Kucher. Ziel ist die Abhaltung im ersten Quartal 2027. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, damit man sich jetzt noch keinen Fristenzwängen unterwerfen muss.

Wird Finanzminister Markus Marterbauer neben dem Vizekanzler auch den Parteivorsitz übernehmen?

Auf diese Frage gibt es auch von ihm selbst noch keine Antwort. Er unterzieht sich derzeit noch einer Krebsbehandlung. Holzleitner und Kucher betonten am Freitag, nicht über Marterbauers Gesundheitszustand spekulieren zu wollen. Klar sei aber auch, dass man ihn nicht zu etwas überreden werde, was er nicht von sich aus wolle.

Wie schaut die Zukunft von Noch-Parteichef Andreas Babler aus?

Auch das liegt in den Händen von Marterbauer, der sich als designierter Vizekanzler sein (Regierungs-)Team selbst aussuchen können soll. Gut möglich also, dass mit Jahresbeginn, wenn Marterbauer von Babler das Vizekanzleramt übernehmen soll, Babler aus der Regierung ausscheidet.

Was plant die interimistische Parteiführung in nächster Zeit?

Möglichst alle Akteure der Sozialdemokratie in ihrer ganzen Breite sollen zur Mitarbeit bewegt werden, damit ein „Comeback der Partei“ möglich wird. Kucher nannte explizit neben Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auch den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Nationalratspräsidentin Doris Bures, Altkanzler Christian Kern und Medienmanager Gerhard Zeiler, der selbst gern Parteichef werden wollte (und vielleicht immer noch will). Mit ihm plant Kucher demnächst „auf einen Kaffee zu gehen“. Inhaltlich will die SPÖ eine positive Aufstiegserzählung vermitteln und für eine Veränderung stehen, bei der „Brücken gebaut und nicht Gräben eingerissen werden“.

Kommende Woche soll es eine Klubklausur geben, auch Gespräche in den Bundesländern sind geplant. „Wir sind nicht gekommen, um neue Personaldebatten zu führen, sondern um sie zu beenden“, so Kucher.

Warum wollen Holzleitner/Kucher nicht Parteivorsitzende werden?