Ein Friedensnobelpreis für den unermüdlichen Kampf für die Menschenrechte

Vertreter der Vereinten Nationen sehen ein wichtiges Signal in einer Zeit, in der Institutionen des internationalen Rechts unter großem Druck geraten sind. Scharfe Kritik aus Israel.

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Juristin Navanethem „Navi“ Pillay aus Südafrika. Sie sei „eine Person von außergewöhnlichem Mut und außergewöhnlicher Integrität“, erklärte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), am Internationalen Gerichtshof (IGH) und UNO-Menschenrechtskommissarin. Zudem leitete sie die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der UNO zu den besetzten palästinensischen Gebieten, die Israel Völkermord vorwarf.

Scherz über Trump

„Wenn ihr noch ein bisschen mehr klatscht, teile ich diesen Preis vielleicht mit Trump“, sagte sie am Freitag beim Nuremburg Forum in Nürnberg, als sie mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Der mit zwölf Millionen schwedischen Kronen (rund eine Mio. Euro) dotierte Preis wird am 10. Dezember in Oslo überreicht.

Die Vereinten Nationen feierten die Auszeichnung als starkes Signal im Kampf für Menschenrechte. Die Auszeichnung sei besonders bedeutend „in einer Zeit, in der Menschenrechte an so vielen Fronten unter Beschuss stehen – auch vonseiten derer, die enorme Macht ausüben“, erklärte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, der Österreicher Volker Türk, in Genf.

Wichtiges Signal für Menschenrechte

Die Präsidentin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Tomoko Akane, sagte, der Preis sei „eine wichtige Würdigung der entscheidenden Rolle, die die internationale Justiz als Eckpfeiler eines dauerhaften Friedens spielt“. Gerade in der heutigen Zeit, in der Institutionen des internationalen Rechts unter großem Druck stünden, sei diese Auszeichnung von besonderer Bedeutung.

Pillay war von 2003 bis 2008 Richterin an dem Gerichtshof in Den Haag. Besonders die USA setzen das Gericht derzeit unter starken Druck und verhängten Sanktionen gegen Richter und Ankläger. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würdigte Pillay als Verfechterin „der Rechtsstaatlichkeit gegenüber dem Recht des Stärkeren“.

Pillay wurde 1941 als Tochter eines Busfahrers im südafrikanischen Durban geboren. Da sie als indischstämmige Frau während der Apartheid keine Anstellung als Anwältin fand, eröffnete sie 1967 als erste Frau in der damaligen Provinz Natal ihre eigene Kanzlei. Sie verteidigte Gegner des Apartheidregimes und setzte sich für die Rechte politischer Gefangener ein. 1995 wurde sie als erste nicht weiße Frau zur Richterin an einem südafrikanischen Obergericht ernannt. Im selben Jahr wechselte sie an das UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ruanda, dem sie später vier Jahre lang vorstand.

Von 2003 an war Pillay Richterin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, bevor sie 2008 das Amt der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte übernahm. Bis 2014 blieb sie im Amt.

Konflikt mit Israel