Abschied im Alpenzoo: Dieser tierische Nachwuchs bekommt ein neues Zuhause
Für mehrere Jungtiere endet in den kommenden Wochen ihre Zeit im Alpenzoo Innsbruck. Unter anderem übersiedeln ein Schmutzgeier, ein Birkhahn und ein Schneehase in andere europäische Zoos. Aber es ziehen auch neue Bewohner in die Innsbrucker Anlage.
Im Alpenzoo heißt es jetzt Abschied nehmen. Mehrere Jungtiere verlassen Innsbruck und übersiedeln in andere europäische Zoos. Noch können Besucherinnen und Besucher einige der Tiere beobachten.
Der junge Schmutzgeier bekommt im Tierpark Berlin ein neues Zuhause. Ein Birkhahn, Zwergtaucher, Kreuzschnäbel und eine Blauracke wechseln in tschechische Zoos. Das Schneehasenmännchen zieht in den Natur- und Tierpark Goldau in der Schweiz.
Dass viele Tiertransporte im Herbst stattfinden, hängt laut Alpenzoo mit der natürlichen Entwicklung der Jungtiere zusammen. In dieser Jahreszeit lösen sich viele von ihren Elterntieren und beginnen einen neuen Lebensabschnitt.
„In menschlicher Obhut nutzen wir diesen natürlichen Zeitpunkt, um ihnen einen neuen Platz in einem anderen Zoo zu geben“, erklärt Zoodirektor André Stadler.
Auch neue Tiere kommen nach Innsbruck
Der Tierwechsel findet in beide Richtungen statt. So erwartet der Alpenzoo einen Elch aus dem Naturtierpark Grünau. Wiedehopfe sollen aus Frankfurt und Heidelberg nach Innsbruck kommen. Aus Pilsen werden Bartmeisen und Alpendohlen erwartet.
Hinter den Transfers steht ein europaweites Netzwerk zoologischer Einrichtungen. Die Tiere werden nach Angaben des Alpenzoos unter Berücksichtigung ihrer genetischen Abstammung und der langfristigen Bestandsplanung zwischen den Einrichtungen ausgetauscht. Damit sollen gesunde und stabile Populationen seltener und bedrohter Arten erhalten werden. Der Austausch erfolgt unentgeltlich. (TT.com)
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