Abschied im Alpenzoo: Dieser tierische Nachwuchs bekommt ein neues Zuhause

Für mehrere Jungtiere endet in den kommenden Wochen ihre Zeit im Alpenzoo Innsbruck. Unter anderem übersiedeln ein Schmutzgeier, ein Birkhahn und ein Schneehase in andere europäische Zoos. Aber es ziehen auch neue Bewohner in die Innsbrucker Anlage.

Im Alpenzoo heißt es jetzt Abschied nehmen. Mehrere Jungtiere verlassen Innsbruck und übersiedeln in andere europäische Zoos. Noch können Besucherinnen und Besucher einige der Tiere beobachten.

Der junge Schmutzgeier bekommt im Tierpark Berlin ein neues Zuhause. Ein Birkhahn, Zwergtaucher, Kreuzschnäbel und eine Blauracke wechseln in tschechische Zoos. Das Schneehasenmännchen zieht in den Natur- und Tierpark Goldau in der Schweiz.

Auch auf den jungen Schmutzgeier wartet ein neues Zuhause. © Alpenzoo

Dass viele Tiertransporte im Herbst stattfinden, hängt laut Alpenzoo mit der natürlichen Entwicklung der Jungtiere zusammen. In dieser Jahreszeit lösen sich viele von ihren Elterntieren und beginnen einen neuen Lebensabschnitt.

„In menschlicher Obhut nutzen wir diesen natürlichen Zeitpunkt, um ihnen einen neuen Platz in einem anderen Zoo zu geben“, erklärt Zoodirektor André Stadler.

Den Fichtenkreuzschnabel und den Birkhahn zieht es nach Tschechien. © Alpenzoo

Auch neue Tiere kommen nach Innsbruck

Der Tierwechsel findet in beide Richtungen statt. So erwartet der Alpenzoo einen Elch aus dem Naturtierpark Grünau. Wiedehopfe sollen aus Frankfurt und Heidelberg nach Innsbruck kommen. Aus Pilsen werden Bartmeisen und Alpendohlen erwartet.