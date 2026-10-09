Warum sich die HLW Kufstein zum 50. Geburtstag 12 bis 14 Millionen Euro wünscht

Allein in den vergangenen vier Jahren wurden an der HLW Kufstein zwei neue Zweige geschaffen, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Das führt auch dazu, dass die Schule mit Platzproblemen kämpft – im kommenden Jahr soll die Generalsanierung starten, dafür braucht es aber noch die finanzielle Zusage vom Bund.