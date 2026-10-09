Verdacht auf Spionage gegen Österreich: Ukrainer festgenommen

Zwei mutmaßliche Mitarbeiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes sind am vergangenen Montag in Wien festgenommen worden. Auch zwei Journalisten wurden kurzfristig angehalten.

Wien – Am Mittwoch wurde vom Landesgericht Wien über die tatverdächtigen Geheimdienstmitarbeiter die Untersuchungshaft verhängt. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs-, Verdunkelungs- und Fluchtgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Freitag mit. Die U-Haft ist vorerst bis 21. Oktober rechtswirksam. Die beiden Männer bestreiten die wider sie erhobenen Vorwürfe.

Noch viele offene Fragen

Unklar ist, seit wann sich die beiden Spionage-Verdächtigen in Österreich aufgehalten haben und wie die Strafverfolgungsbehörden auf sie aufmerksam wurden. Das sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es am Freitagnachmittag seitens der Behörden. Die Erhebungen werden von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) geführt. Der Verdacht des geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs (§ 256 StGB) steht im Raum.

Vorerst bedeckt hielt sich der für den Staatsschutz zuständige Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ). „Es handelt sich um laufende Ermittlungen, zu denen wir zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Informationen geben können“, hieß es aus seinem Büro.

Prominenter Journalist vorübergehend festgenommen

Im Gefolge der Amtshandlung wurden am Donnerstag dann zwei weitere Männer – ein in der Ukraine bekannter Journalist und ein Kameramann – vorübergehend festgenommen. Bei dem Journalisten handelt es sich um Mychajlo Tkatsch, einen der bekanntesten Investigativjournalisten der Ukraine. Der Leiter des Investigativressorts der Ukrajinska Prawda habe über den geflohenen ukrainischen Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko recherchiert, informierte das Medium.

Tkatsch sei um 4 Uhr in der Früh am Freitag nach zwölf Stunden in Behördengewahrsam freigekommen, schrieb die Chefredakteurin der Ukrajinska Prawda, Sewhil Musajewa, am Freitagvormittag auf Facebook. Der mit Tkatsch ebenso festgenommene Kameramann Jaroslaw Bondarenko sei während der Festnahme schwer verletzt worden und habe sich „im Krankenhaus befunden“. Erst in den Nachtstunden habe die Vernehmung Bondarenkos begonnen, erklärte Musajewa.

Verdacht gegen Tkatsch und Bondarenko „nicht erhärtet“

„Die Vorwürfe, die gegen unsere Kollegen während ihrer Festnahme erhoben wurden, ähneln nichts, mit dem die Redaktion früher zu tun hatte. Das wirft ernste Fragen auf“, schrieb die Chefredakteurin. Sie erwartete von österreichischen Strafverfolgern Erklärungen. „Wir erwarten von den zuständigen österreichischen Behörden eine zeitnahe offizielle Stellungnahme zu den Umständen und den rechtlichen Grundlagen seiner Festnahme“, erklärte der APA auch eine Sprecherin der ukrainischen Botschaft in Wien.

„Im Zuge von anderen Ermittlungen hat sich ein Verdacht gegen zwei weitere Personen ergeben, aber nicht erhärtet“, meinte Nina Bussek, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, in Bezug auf Tkatsch und Bondarenko gegenüber der APA. Tkatsch befinde sich wieder auf freiem Fuß, Bondarenkos Enthaftung sei soeben in die Wege geleitet worden, teilte Bussek am Freitag knapp vor 15 Uhr mit.

Mychajlo Tkatsch gilt als bekanntester Investigativjournalist der Ukraine. Er hat sich seit mehr als zehn Jahren insbesondere mit Recherchen einen Namen gemacht, im Zuge derer er führende ukrainische Politiker und politisch einflussreiche Geschäftsleute im öffentlichen Raum aufgespürt und mit unangenehmen Fragen konfrontiert hat.

Reporter ohne Grenzen besorgt