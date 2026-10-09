Beschwerde gegen ORF-Beitrag: Verwaltungsgericht hat entschieden

Wien – Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat eine Beschwerde gegen den 2024 eingeführten ORF-Beitrag in Form der neuen Haushaltsabgabe abgewiesen. Laut dem Höchstgericht verstößt die Umstellung von der einst auf Geräte abzielenden GIS-Gebühr auf den nun von Geräten unabhängigen ORF-Beitrag nicht gegen das EU-Beihilfenrecht. Auch wurde die monatliche Festsetzung des ORF-Beitrags für den Übergangszeitraum durch den Gesetzgeber bestätigt.

Damit stützt der VwGH die im Vorjahr veröffentlichte Rechtsmeinung des Bundesverwaltungsgerichts, was dieser entsprechend positiv aufnahm. Schließlich seien seit Inkrafttreten des neuen ORF-Beitragsgesetzes mit 1. Jänner 2024 die Beschwerden gegen Festsetzungsbescheide am BVwG sehr stark angestiegen.

Mehr als 8500 neue Verfahren

So habe man in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 mehr als 8.500 neue Verfahren verzeichnet, seit Beginn des neuen Geschäftsjahres mit Februar 2026 erneut über 3.800, insgesamt also rund 12.400 Verfahren. Mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs liege nun eine erste Judikatur vor, die die bisherige Rechtsprechung des BVwG in wesentlichen Punkten festige.