Gratisimpfungen: Bei knappen Budgets mehr auf Risikogruppen achten

Der Rechnungshof sieht beim Gratisimpfprogramm noch viel Luft nach oben, gerade angesichts der jüngsten Impfstoff-Knappheit. Die Regierung verspricht Besserung.

Wien – Der Rechnungshof (RH) hat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht zum „Gratisimpfprogramm Grippe, Gürtelrose und Pneumokokken“ dazu geraten, besonders auf Risikogruppen zu achten. „Angesichts des begrenzten Budgets empfiehlt der Rechnungshof, eine Differenzierung der angestrebten Durchimpfungsrate nach vulnerablen Personengruppen zu prüfen“, heißt es von den Prüfern. Eine solch differenzierte Vorgangsweise könne auch bei Lieferengpässen in Betracht gezogen werden.

Verzögerung bei Grippe-Impfstoff

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass wegen Lieferverzögerungen 868.000 Dosen des Grippe-Impfstoffs Influvac statt wie vereinbart im Oktober erst Ende November zur Verfügung stehen werden. Das Gesundheitsministerium kündigte daher an, besonders gefährdete Gruppen bei der Impfung mit anderen Influenza-Impfstoffen zu priorisieren.

Die Influenza-Impfung ist seit der Saison 2023/24 in Österreich im Rahmen des Öffentlichen Impfprogramms (ÖIP) kostenfrei verfügbar. Das ÖIP ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Sozialversicherung. In der Finanzausgleichsperiode 2024 bis 2028 stehen jährlich 90 Millionen Euro, also insgesamt 450 Millionen Euro, für das Impfen zur Verfügung. Diese Mittel wurden hauptsächlich für das ÖIP verwendet. Limitiert ist die Zahl der Gratis-Impfungen durch das dafür verfügbare Budget.

Genaue Daten zur Durchimpfung fehlen

Für die Influenzasaison 2023/24 standen maximal 35 Millionen Euro und für die Influenzasaison 2024/25 maximal 40,96 Millionen Euro zur Verfügung. Dieser Budgetrahmen begrenzte die beschaffte Impfstoffmenge und damit auch die Durchimpfungsrate. In der ersten Saison konnten rund eine Million Impfdosen und in der zweiten Saison rund 1,25 Millionen Impfdosen angekauft werden. Rechnerisch ergibt das eine Durchimpfungsrate von rund 11,1 beziehungsweise rund 13,5 Prozent.

Ob das angestrebte Ziel – Impfbereitschaft und Durchimpfungsrate zu erhöhen – mit dem ÖIP bisher erreicht wurde, ist mangels aussagekräftiger Daten aber nicht nachvollziehbar, monierte der RH. Seit Jänner 2021 müssen Influenza-Impfungen im elektronischen Impfpass dokumentiert werden. Allerdings gab es bis zu einer Gesetzesnovelle im Sommer 2026 Ausnahmen beziehungsweise kamen Ärztinnen und Ärzte ihrer Eintragungspflicht nicht durchgehend nach. In den Saisonen 2023/24 und 2024/25 war rund ein Drittel der maximal verimpfbaren Impfdosen nicht im e-Impfpass eingetragen.

Erhöhte Nachfrage bei Gürtelrose-Impfung

Seit Oktober 2025 sind kostenlose Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken für Personen ab 60 und Risikopersonen ebenfalls Teil des ÖIP. Für die Abschätzung des Bedarfs wurden die Durchimpfungsraten aus Deutschland herangezogen. Doch die Nachfrage nach dem kostenfreien Gürtelrose-Impfstoff war hierzulande deutlich höher, erläuterte der Rechnungshof. Ab 20. Oktober 2025 war er im e-Impfshop für Impfstellen und Ärzte bestellbar. Die Kontingente waren jeweils binnen weniger Tage ausgeschöpft.

Die bestellbare Menge wurde pro impfender Stelle daraufhin limitiert, um möglichst vielen die Bestellung aus dem jeweiligen Kontingent zu ermöglichen

„Sowohl in Zusammenhang mit der Influenza- als auch mit der Gürtelrose-Impfung wurden Konflikte zwischen dem Gesundheitsministerium und den Ärztekammern medial ausgetragen. Der Rechnungshof empfiehlt sachliche, transparente und proaktive Kommunikation“, wurde in der Aussendung des Rechnungshofs betont. Medial ausgetragene Konflikte zwischen Ärztekammern und dem Gesundheitsministerium seien „vor allem der Reputation des ÖIP abträglich“.

Regierung nimmt Empfehlungen „ernst“

„Die Empfehlungen des Rechnungshofs nehmen wir ernst“, hieß es in einer Stellungnahme aus dem Büro von Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gegenüber der APA. Bei der aktuellen Influenza-Situation würden „besonders gefährdete Gruppen gezielt priorisiert“. Zudem seien bei der Gürtelrose-Impfung Beschaffungsmengen ausgeweitet und das Bestellverfahren angepasst worden. Bisher wurden dafür rund 915.000 Impfdosen bereitgestellt. Weitere Lieferungen seien in Vorbereitung.