Im Osten üblich, im Westen neu: Tirols Wasserballer starten mit neuer Liga durch

Was in Ostösterreich schon seit über zehn Jahren besteht, startet nun auch im Westen: Der WBC Tirol will sich abgesehen von der Bundesliga mit Gegnern aus den näheren Regionen messen. Am Samstag startet die neue Regionalliga West.

Innsbruck – Bislang sind es vier Wasserball-Teams: Salzburg, Bozen, Verona und der WBC Tirol. „Für München ging es noch zu schnell, die wollen nächsten Jahr dabei sein“, sagt Tirols Wasserballwart Richard Kössler. Man habe sich zusammengetan und eine neue Liga ins Leben gerufen. „Die neue Regionalliga West startet jetzt am Samstag.“

Die Abgrenzung zu anderen Regionen basiert auf den Fahrzeiten. „Maximal drei Stunden Anreise mit dem Auto“, konkretisiert Kössler. Gespielt wird eine Hin- und Rückrunde in Turnierform zwischen Oktober und Dezember. Am Samstag gibt es das erste Aufeinandertreffen in Innsbruck.

Das Programm für den Auftakt der Regionalliga West in der USI-Halle. © WBCT

Warum gründete man eine neue Liga? „Wir wollen jungen Spielern eine Plattform bieten und den Zeitraum ohne Spiele abdecken“, sagt Kössler. Die Bundesliga beginnt erst im kommenden Jahr, auch im norditalienischen Raum werde im Herbst nicht gespielt. Jetzt könne man die spielfreie Zeit überbrücken und „uns außerdem mit italienischen und zukünftig vielleicht auch deutschen Teams messen“.